Баку-2017: Рафаэль Агаев "озолотил" Азербайджан еще на одну медаль

2017-05-13 20:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Рафаэль Агаев принес Азербайджану "золото" на соревнованиях по карате (кумитэ) в рамках IV Игр исламской солидарности.

В финале он разгромил пакистанца Гулама Аббас Саади со счётом 4:0

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)



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