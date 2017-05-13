Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по каратэ Исламиады в Баку (ВИДЕО)

2017-05-13 20:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по карате (кумитэ) в рамках IV Игр исламской солидарности.

В соревнованиях среди женщин в весовой категории 61 кг. золотую медаль получила азербайджанская каратистка Фарида Абиева.

В соревнованиях мужчин в весовой категории 75 кг. золотую медаль также выиграл азербайджанский каратист Рафаэль Агаев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)

