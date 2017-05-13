Бывший главный прокурор Грузии напал на руководителя службы госаудита

2017-05-13 21:15 | www.oxu.az | 3

На руководителя Службы государственного аудита Грузии Лашу Тордия совершено нападение.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Apa, глава службы рассказал, что инцидент произошел 12 мая, возле заведения «El Centro» на улице Шардена.



Глава Службы госаудита был госпитализирован с сотрясением мозга. Он сообщил, что на него напал бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе.



В настоящее время он находится в больнице, где проходит необходимые обследования.



В МВД Грузии в связи с произошедшим возбудили дело по статье «побои».

И.Н.