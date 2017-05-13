Азербайджанские гимнастки вышли в финал соревнований в рамках Исламиады в Баку (версия 2)

2017-05-13 21:17 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Марина Дурунда и Жаля Пириева вышли в финал соревнований IV Игр исламской солидарности в Баку в упражнениях с булавами и лентой.

В упражнениях с булавами Пириева набрала 16.050 балла и квалифицировалась со второго места, а Дурунда показала результат в 15.600 балла и квалифицировалась с третьего места.

В финал с булавами также квалифицировались представительницы Узбекистана Анастасия Сердюкова и Сабина Ташкенбаева, ливанская гимнастка Алиса Садек, турчанки Эджем Джанкая и Селен Бекташ и индонезийская гимнастка Вахью Путри.

В упражнениях с лентами Пириева квалифицировалась с первого места, набрав 16.100 балла, а Дурунда - с третьего места с результатом в 15.200 балла.

В финал также прошли Анастасия Сердюкова, Сабина Ташкенбаева из Узбекистана, турчанки Эджем Джанкая и Селен Бекташ, ливанская гимнастка Алиса Садек, а также сирийская спортсменка Дина Алших Али.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы Максим Цурков, Анвар Мамедов)