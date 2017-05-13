Завершился первый день соревнований Исламиады по плаванию

2017-05-13 21:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку завершился первый день соревнований по плаванию в рамках IV Игр исламской солидарности.

Сегодня прошли соревнования мужчин на дистанциях 400 метров свободным стилем, 100 метров баттерфляем, 50 метров брассом, 200 метров на спине и в эстафете 4х100 метров.

Женщины выявили сильнейших на дистанциях 800 метров свободным стилем, 200 метров комплексным стилем, 50 метров брассом и 100 метров на спине.

По итогам соревнований пьедестал “оккупировали” представители Турции и Индонезии. Так, в активе турецких спортсменов пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали, а индонезийцы завоевали четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Две медали - золото и серебро - на счету представителей Алжира. По одной медали завоевали спортсмены Иордании (золото), Сирии и Ирана (обе бронзовые).

Соревнования по плаванию продолжатся завтра.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)