Каратист Рафаэль Агаев: Я преклоняюсь перед азербайджанским народом
2017-05-13 21:55 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Я преклоняюсь перед азербайджанским народом за огромную поддержку, сказал в субботу журналистам азербайджанский каратист, чемпион IV Игр исламской солидарности Рафаэль Агаев.
Спортсмен также выразил огромную благодарность главе государства за поддержку и внимание, оказываемые спорту в Азербайджане.
"Сейчас мои чувства трудно описать словами. Я очень рад", - сказал Агаев. Он выразил благодарность своей семье и тренерам за поддержку.
"Я желаю всем нашим спортсменам побольше золотых медалей", - добавил каратист.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Азад Гасанли)