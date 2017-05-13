Каратист Рафаэль Агаев: Я преклоняюсь перед азербайджанским народом

2017-05-13 21:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Я преклоняюсь перед азербайджанским народом за огромную поддержку, сказал в субботу журналистам азербайджанский каратист, чемпион IV Игр исламской солидарности Рафаэль Агаев.

Спортсмен также выразил огромную благодарность главе государства за поддержку и внимание, оказываемые спорту в Азербайджане.

"Сейчас мои чувства трудно описать словами. Я очень рад", - сказал Агаев. Он выразил благодарность своей семье и тренерам за поддержку.

"Я желаю всем нашим спортсменам побольше золотых медалей", - добавил каратист.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)