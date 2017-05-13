Нурана Алиева: Свою медаль я посвящаю маме

2017-05-13 22:05 | www.oxu.az | 2

«У моей мамы сегодня день рождения и я хочу посвятить свою победу и эту бронзовую медаль ей», сказала в субботу журналистам азербайджанская каратистка Нурана Алиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, Говоря о сегодняшних боях Алиева отметила, что они прошли очень сложно.

«Я с трудом одолела первого соперника и проиграла второму. Вообще мне всегда сложно выступать на Родине, что возможно связано с большим волнением, которое я испытываю здесь», - отметила спортсменка.

Она в то же время добавила, что ее победа над индонезийской спортсменкой - это реванш за бой на III Играх исламской солидарности, где она проиграла ей.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

И.Н.