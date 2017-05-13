Азербайджанские волейболистки разгромили сборную Таджикистана

2017-05-13 21:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжаются соревнования по волейболу среди женщин.

В группе "A" в четверг сборная Азербайджана встретилась с командой из Таджикистана.

Азербайджанские волейболистки разгромили соперниц из Таджикистана во всех трех сетах - 25:9, 25:7 и 25:10.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.