Азербайджан лидирует в медальном зачете IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)

2017-05-13 22:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По итогам сегодняшнего дня Азербайджан вырвался в лидеры медального зачета IV Игр исламской солидарности.

В активе наших спортсменов 10 золотых, девять серебряных и три бронзовые медали. На втором месте Турция с 10 золотыми, семью серебряными и 10 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Индонезия с двумя золотыми, шестью серебряными и пятью бронзовыми медалями.

Полная таблица медалистов IV Игр исламской солидарности на 13 мая: