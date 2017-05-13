Фарида Абиева: Я не могла проиграть у себя на Родине

2017-05-13 22:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Я не могла проиграть на IV Играх исламской солидарности, потому что дралась у себя на Родине, сказала в субботу журналистам азербайджанская каратистка, чемпион IV Игр исламской солидарности Фарида Абиева.

"У меня сейчас нет слов, даже не знаю, что сказать. Я очень счастлива и хочу посвятить свою победу азербайджанскому народу", - сказала спортсменка.

Она отметила, что очень серьезно готовилась к этому соревнованию: "Но самым сложным соперником дя меня была узбекская каратистка Барно Мирзаева. Ранее я дважды с ней сражалась и дважды проигрывала ей и я просто не могла сегодня проиграть ей у себя на Родине", - сказала она.

Абиева выразила благодарность болельщикам за огромную поддержку.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)