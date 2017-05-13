Золотая медаль, которую мы сегодня выиграли, является исторической - Мариана Василева

2017-05-13 22:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Золотая медаль, которую мы сегодня выиграли, является исторической и поэтому особо запомнится, сказала Trend в субботу главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

В субботу сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль в командном зачете в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку, и главный тренер поделилась с читателями Trend своими ощущениями.

"Ощущения такие, какие только могут быть от "золота". Но для меня самое главное, что девочки выступили достойно. Команда перед играми была в достаточно тяжелом положении, из-за того, что лидер Марина Дурунда получила серьезную травму и до сих пор даже до конца не залечила ее. К тому же она сильно волновалась и переживала, так как для нее это был первый старт за семь месяцев. Зохра Агамирова -совершенно неопытная спортсменка, но показала себя молодцом. Я считаю, что девочки справились", - сказала Василева.

Она назвала эту золотую медаль исторической, так как это первые игры исламской солидарности, в программу которых была включена художественная гимнастика.

"И замечательно, что именно в художественной гимнастике пришла эта первая медаль. Завтра, надеемся, получится продолжить почин и в индивидуальных финалах, и в спортивной гимнастике. Но эта медаль первая, и конечно, все первое всегда особо запоминается. Надеюсь, что она не станет последней и в дальнейшем на чемпионате мира у нас получится добраться до пьедестала, чего мы очень сильно хотим", - сказала Василева.

(Автор: Максим Цурков)