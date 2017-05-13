Азербайджанские парадзюдоистки принесли Азербайджану два "золота" и два "серебра" Исламиады в Баку

2017-05-13 22:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские парадзюдоистки - Афаг Султанова, выступающая в весовой категории до 57 кг, и Рамиля Каштаева в субботу выиграли "золото" IV Игр исламской солидарности.

"Серебро" у других двух азербайджанских спортсменок Севды Велиевой и Тураны Агаевой соответственно.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)