Исламиада: Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей

2017-05-13 22:48 | www.apa.az | 3

Во второй день проходящих в Баку IV Игр Исламской солидарности стартовали соревнования каратистов.

Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей в 6 весовых категориях. Лишь Ниязи Алиев (67 кг) завершил выступление без награды.

Рафаэль Агаев (75 кг) и Фарида Абыева (61 кг) удостоились чемпионского титула. Это третья медаль Агаева на исламиадах (в 2005 году – бронза, в 2013 году – золото).

Илаха Гасымова (55 кг) дошла до финала, но ограничилась серебряной медалью.

Нурана Алиева (50 кг) и Фирдовси Фарзалиев (60 кг) завоевали бронзовые медали.