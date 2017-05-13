Дзюдоист Ниджат Шихализаде: Очень рад, что удалось победить

2017-05-13 22:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что IV Игры исламской солидарности проводятся в Азербайджане, сказал Trend в субботу победитель Исламиады Баку-2017 в соревнованиях по дзюдо Ниджат Шихализаде.

"На нас лежала большая ответственность. Так как соревнования проводятся в нашем родном краю, нужно было выигрывать, и я очень рад, что мне это удалось", - сказал Шихализаде.

Азербайджанский дзюдоист выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за вручение золотой медали.

"Я очень рад, что медаль мне вручил Президент Ильхам Алиев", - сказал дзюдоист.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)