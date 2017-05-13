Очень горды, что удалось оправдать надежды болельщиков - Марина Дурунда

2017-05-13 22:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сборная по художественной гимнастики очень довольны своим результатом на Играх исламской солидарности, сказала журналистам лидер команды Марина Дурунда.

"Счастливы, что получилось оправдать надежды всей страны и для нас была большая честь спеть гимн на пьедестале сегодня," - сказала Дурунда.

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике в составе Марины Дурунды, Жали Пириевой и Зохры Агамировой в субботу выиграла золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку в командном зачете.

Она отметила, что такого высокого результата на столь больших соревнованиях азербайджанской команде по художественной гимнастике удалось достичь впервые.

"Это непередаваемые ощущения и мы очень горды," - сказала спортсменка.

По словам Дурунды, команду очень воодушевляла поддержка болельщиков.

"В Азербайджане нас всегда очень тепло поддерживают, и выступать очень приятно,"- сказала гимнастка.

Она также отметила, что огромную поддежку команде оказывает Азербайджанская федерации гимнастики.

Дурунда пообещала, что завтра в финале команда постарается выступить еще лучше и исправить те небольшие ошибки, которые были допущены в первые два дня соревнований.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)