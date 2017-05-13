Еще один азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала Исламиады Баку-2017

2017-05-13 22:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский боксер - Рауф Рагимов начал IV Игры исламской солидарности Баку-2017 с победы.

В 1/8 финала соперником выступающего в весовой категории до 81 кг азербайджанского боксера был Хафидз Адли Мохду, представляющий Малайзию. Одержав над ним уверенную победу со счетом 5:0, Рагимов вышел в 1/4 финала Исламиады.

В четвертьфинале представитель Азербайджана проведет бой с пакистанским боксером Али Ханом. Поединок состоится 16 мая.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)