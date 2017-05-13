Включение художественной гимнастики в Игры исламской солидарности очень важно для этого вида спорта-ливанская гимнастка

2017-05-13 23:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Художественная гимнастика пока не очень развита в исламских странах, и включение этого вида спорта в Игры исламской солидарности очень важно, так как будет способствать его продвижению в регионе, сказала журналистам ливанская спортсменка Алиса Садек.

"Все будут тянуться за сильнейшими гимнастками," - сказала Садек.

Она отметила, что ее кумиром и примером для подражания является олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

Спортсменка сообщила, что занимается художественной гимнастикой уже 11 лет - с шести лет.

При этом, по ее словам, уделять внимание этому виду спорта в Ливане стали совсем недавно - специальный зал появился только два года назад. Тогда же она начала заниматься с личным тренером. До этого, по словам Садек, она тренировалась только летом в России, когда ездила навещать бабушку, живущую в городе Чехов Московской области.



Говоря о церемонии открытия Исламиады, гимнастка отметила, что она ей очень понравилась и была невероятно волнительной, так как именно ей выпала честь нести флаг Ливана.

"Флаг был тяжелый, но я справилась несмотря на сильный ветер," - сказала Садек.

Она также ей отметила, что в Баку хорошая деревня атлетов, в которой не смотря на то, что живут представители разных стран, царит дружба и полное взаимопонимание.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)