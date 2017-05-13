Мечтаю, что в Сирию вернется мир и возможность тренироваться-сирийская гимнастка

2017-05-13 23:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Художественную гимнастику в Сирии любят, однако развитию спорта в стране мешает продолжающаяся война, сказала журналистам сирийская художественная гимнастка Дина Альших Али.

"Мы мечтаем, чтобы в Сирию вернулся мир, нормальная жизнь и возможность полноценно тренироваться", - сказала гимнастка.

Она рассказала, что в Сирии гимнастки занимаются по три часа в день, но из-за того, что часто нет электричества, работать под музыку удается редко.

"Но мы старались делать все от нас зависящее, чтобы выступать хорошо", - сказала Альших Али.

Одно из упражнений в ходе выступления на Исламиаде гимнастка выполнилнила под песню российской группы "Любэ" " Позови меня тихо по имени". Она отметила, что в выборе этой песни есть особый смысл.

"Моя мама украинка, она же мой тренер. Эта песня ей очень нравится. И кроме того это песня о мире, о мирной жизне о которой мы мечтаем в Сирии", - сказала спортсменка.

Говоря о своем выступлении, Альших Али сообщила, что впервые выступала в таком большом зале и поэтому очень переживала.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)