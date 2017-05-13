Сборная Азербайджана по художественной гимнастике стала победительницей Исламиады
2017-05-13 23:17 | www.apa.az | 4
Сегодня на Исламиаде определились первые победители по художественной гимнастике. Как сообщает Apasport.az, во второй день соревнований определились лучшие сборные в командном зачете.
Азербайджанская сборная в составе Марины Дурунды, Жали Пириевой и Зохры Агамировой удостоилась чемпионского титула, набрав в сумме 128,200 баллов. Второе место заняла сборная Узбекистана. Замкнула тройку победителей сборная Турции (101,650).
В индивидуальном зачете в финал пробились Марина Дурунда и Жаля Приева.
Зохра Агамирова прекратила выступление.
Финальные индивидуальные выступления состоятся завтра.