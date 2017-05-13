Орхан Сафаров: У меня был сильный соперник в финале

2017-05-13 23:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - У меня был сильный соперник в финале, но я приложил все свои силы и смог выиграть, сказал журналистам в субботу золотой медалист IV Игр исламской солидарности, азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров.

Сафаров отметил, что до этого трижды встречался с турецким дзюдоистом, над которым одержал победу в финале.

"В одной из этих встреч победил он, в двух других - победа была за мной. Две недели назад я легко одолел его на чемпионате Европы. На этот раз он боролся совсем по-другому, поэтому у меня возникли определенные трудности в финале", - сказал азербайджанский спортсмен.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)