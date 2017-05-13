Киеве стартовал финал песенного конкурса «Евровидение 2017»

2017-05-13 23:35 | www.oxu.az | 3

В киевском международном выставочном центре стартовал финальный этап международного песенного шоу «Евровидение 2017».



Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в финальном состязании участвуют представители 26 стран - Израиля, Польши, Беларуси, Австрии, Армении, Нидерландов, Молдовы, Венгрии, Италии, Дании, Португалии, Азербайджана, Хорватии, Австралии, Греции, Испании, Норвегии, Великобритании, Кипра, Румынии, Германии, Украины, Бельгии, Швеции, Болгарии, Франции.



Представительница Азербайджана Диана Гаджиева, выйдет на сцену 12-ой и исполнит композицию Skeletons.



Согласно правилам шоу, в финале принимают участие 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка 2017 года — Украина.



В конкурсе, проводимом в 62-й раз, принимали участие артисты из 42 стран.

И.Н.