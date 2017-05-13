Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по художественной гимнастике Исламиады

2017-05-13 23:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по художественной гимнастике в командном зачете в рамках IV Игр исламской солидарности.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, глава оргкомитета Игр исламской солидарности и президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева.

Победителем стала сборная Азербайджана. "Серебро" у сборной Узбекистана, а бронзовую медаль завоевала команда Турции.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)