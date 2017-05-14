Диана Гаджиева выступила в финале песенного шоу «Евровидение-2017»

2017-05-14 00:01 | www.apa.az | 3

В киевском международном выставочном центре проходит финальный этап международного песенного шоу «Евровидение-2016».

Как сообщает из Киева сотрудница "АПА Холдинг"а, представительница Азербайджана Диана Гаджиева вышла на сцену 12-ой и исполнила композицию Skeletons.

В финальном состязании участвуют представители 26 стран. На сцену в порядке выступления выходят представители Израиля, Польши, Беларуси, Австрии, Армении, Нидерландов, Молдовы, Венгрии, Италии, Дании, Португалии, Азербайджана, Хорватии, Австралии, Греции, Испании, Норвегии, Великобритании, Кипра, Румынии, Германии, Украины, Бельгии, Швеции, Болгарии, Франции.

Согласно правилам шоу, в финале примут участие 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка 2017 года — Украина.

В конкурсе, проводимом в 62-й раз, принимают участие артисты из 42 стран.