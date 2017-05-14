Исламиада: Азербайджанские парадзюдоистки завоевали 4 медали

2017-05-14 00:38 | www.apa.az | 3

На IV Играх исламской солидарности в Баку 13 мая состоялись соревнования по парадзюдо. Как сообщает Apasport.az, первый день соревнований был удачным для сборной Азербайджана.

Так, Афаг Султанова (57 кг) завоевала золотую медаль турнира. В решающей встрече она одержала победу над соотечественницей Севдой Велиевой. Тройку победителей замкнула турчанка Зейнаб Челик.

Рамиля Каштаева (70 кг) также поднялась на верхнюю ступень пьедестала. Турана Агаева удостоилась серебряной медали Исламиады. Гюльрух Рагимова (Узбекистан) ограничилась бронзовой медалью.