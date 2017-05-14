Путин во время визита в Китай проведет встречу с премьером Греции

2017-05-14 00:30 | www.trend.az | 3

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Китай планирует провести встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее правительство Греции сообщило, что у Ципраса в Пекине запланированы несколько двусторонних встреч, в том числе с Путиным.

В Пекине в ближайшее время пройдет форум, касающийся развития Шелкового пути.

"Такая встреча планируется", - сказал Песков.