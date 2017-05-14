Баку-2017: Азербайджанские волейболисты одержали волевую победу над сборной Турции

2017-05-14 00:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжаются соревнования по волейболу среди мужчин.

В группе «A» в субботу прошла встреча между сборными Азербайджана и Турции.

Проявив невероятное упорство, азербайджанские волейболисты смогли одержать волевую победу над турками - 3:2 (28:26, 13:25, 25:17, 19:25, 18:16)

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)