Надеюсь в финале исправить предыдущие ошибки - узбекская гимнастка

2017-05-14 00:46 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - В первые два дня соревнований по художественной гимнастике в рамках Игр исламской солидарностм не все удалось сделать идеально, но в финале в воскресение будет возможность исправить допущенные ошибки, сказала журналистам узбекская гимнастка Анастасия Сердюкова.

"Были некоторые ошибки, я постараюсь завтра их исправить," - сказала гимнастка.

Она сообщила, что ей, к сожалению, не удалось посмотреть церемонию открытия Исламиады, так как она заканчивалась поздно вечером, и узбекская команда решила отдохнуть перед тренировкой утром следующего дня.

"Но говорят, что открытие было грандиозное, когда закончу выступления, очень хочу его посмотреть хотя бы в записи", - сказала Сердюкова.

Гимнастка также отметила, что ей очень понравилась бакинская девевня атлетов.

"Там особая жизнерадостная атмосфера, очень весело", -сказала она.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)