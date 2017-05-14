Близ границы Ирана и Туркменистана произошло землетрясение магнитудой 5,8

2017-05-14 00:47 | www.trend.az | 3

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло близ границы Ирана и Туркменистана, передает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 22.31 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 42 километрах к северу от иранского города Боджнурд. Очаг залегал на глубине 12,4 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала