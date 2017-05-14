Ильхам Алиев с семьей наблюдал за финальными соревнованиями дзюдоистов на Исламиаде

2017-05-14 00:47 | www.apa.az | 2

Во дворце спорта имени Гейдара Алиева 13 мая стартовали соревнования дзюдоистов. Азербайджанские спортсмены в первый день соревнований завоевали 6 золотых и 4 серебряных медали.

Как сообщает АПА, глава государства, президент НОК Ильхам Алиев, первая леди, председатель Оргкомитета IV Игр Исламской солидарности Мехрибан Алиева, члены семьи, а также президент Международной федерации дзюдо (МФД) Мариус Визер наблюдали за финальными встречами турнира.

Президент Ильхам Алиев и президент МФД Мариус Визер вручили медали победителям.