Азербайджанская сборная по художественной гимнастике - очень сильные соперницы - узбекская спортсменка

2017-05-14 00:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сборная по художественной гимнастике - очень сильные соперницы, сказала журналистам узбекская гимнастка Сабина Ташкенбаева.

В то же время она отметила, что гимнастки из других стран, участвующие в Играх исламской солидарности, также достаточно опытные.

"Каждая гимнастка в чем то хороша. Главное самой чисто выступать и не делать ошибок", -сказала Ташкенбаева.

Узбекская сборная по художественной гимнастике в ходе IV Игр исламской солидарности в Баку в субботу в командном зачете заняла второе место. Золото получила команда из Азербайджана.

Ташкенбаева отметила, что в целом довольна своим сегодняшним выступлением и выступлением своих коллег по команде.

Гимнастка также сообщила, что участвует на соревнованиях в Баку во второй раз - первый раз приезжала в конце апреля на Кубок мира.

По ее словам, в первый свой приезд ей удалось немного прогуляться и увидеть старый город. Ташкенбаева отметила, что ей было очень интересно увидеть места, где снимался фильм "Бриллиантовая руку".

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)