Эрдоган и Ципрас обсудили экстрадицию турецких военных, причастных к попытке госпереворота

2017-05-14 00:53 | www.trend.az | 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Китай провел встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, передает агентство Анадолу.

Глава турецкого государства находится в КНР для участия в международном форуме «Один пояс - один путь», который пройдет в Пекине c 14 по 15 мая.

Встреча Эрдогана и Ципраса прошла в гостинице Four Seasons Hotel в закрытом для прессы режиме и продолжалась около часа.

По информации источников в администрации главы Турецкого государства, в беседе с Ципрасом Эрдоган отметил, что отказ Афин от выдачи Анкаре группы беглых военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, является проблемой в отношениях двух стран.

«Считаем неверным нахождение в Греции лиц, причастных к попытке переворота 15 июля 2016 года в Турции, и ожидаем от греческой стороны соответствующих шагов в этом направлении», - подчеркнул президент.

Эрдоган и Ципрас далее затронули тему разрешения кипрского конфликта. Стороны сошлись во мнении о том, что хотя в мирных переговорах до сих пор не достигнуто желаемого результата, необходимо приложить усилия к продолжению диалога и достижению позитивного урегулирования.

Собеседники также указали на необходимость минимизации напряженности в районе Эгейского моря и решения любых вопросов путем диалога.

Президент Турции в рамках рабочей поездки в Пекин провел также отдельные встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.