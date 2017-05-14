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В Греции пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом

2017-05-14 01:28 | www.trend.az | 6

Пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников в Греции, есть раненые, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

В поезде, по предварительным данным, находились около 100 пассажиров. ЧП произошло в 21.40 по местному времени.

С рельсов сошли электровоз и пять вагонов, при этом локомотив врезался в жилой дом.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают пассажирам выбраться из вагонов. По информации телеканала, есть раненые, но их количество пока не уточняется. По предварительным данным посольства России, граждан РФ среди пострадавших нет.

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