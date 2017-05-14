В Греции пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом

2017-05-14 01:57 | www.apa.az | 2

Пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников в Греции, есть раненые. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Skai.

В поезде, по предварительным данным, находились около 100 пассажиров. ЧП произошло в 21.40 (22.40 по Баку).

С рельсов сошли электровоз и пять вагонов, при этом локомотив врезался в жилой дом.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают пассажирам выбраться из вагонов. По информации телеканала, есть раненые, но их количество пока не уточняется.