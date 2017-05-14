КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения

2017-05-14 02:26 | www.trend.az | 2

КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья, передает РИА Новости.

Как сообщается, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

Как в свою очередь отмечает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, КНДР провела в четверг новое испытание, предположительно, баллистической ракеты.

"Северная Корея сегодня на рассвете произвела пуск ракеты неопределенного типа в районе уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто", - приводит агентство заявление КНШ вооруженных сил Республики Корея.

Японские власти отметили, что северокорейская ракета, предположительно, пролетела тридцать минут и упала в Японском море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.