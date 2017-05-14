Победителем «Евровидения 2017» c 758 баллами стал представитель Португалии Сальвадор Собрал

2017-05-14 02:37 | www.apa.az | 2

Определился победитель международного песенного шоу «Евровидение 2017», состоявшийся в киевском международном выставочном центре.

Как сообщает из Киева сотрудница "АПА Холдинг"а, победителем «Евровидения-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Pelos Dois. По итогам голосования он набрал 758 баллов. Азербайджанская участница Диана Гаджиева заняла 14 место, набрав 120 баллов.

Напомним, что в конкурсе «Евровидение», проводимом в 62-й раз, принимали участие артисты из 42 стран. В финале «Евровидения-2017» приняли участие 26 стран.

Представительница Азербайджана Диана Гаджиева, вышла на сцену 12-ой и исполнила композицию Skeletons.

Таким образом, «Евровидение 2018» пройдет в Португалии.