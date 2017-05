Определился победитель "Евровидения -2017" (ФОТО)

2017-05-14 02:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Международном выставочном центра Киева прошел финал 62- го музыкального конкурса «Евровидение-2017». В нем выступили представители 26 стран, в том числе и те артисты, которые не соревновались в полуфиналах: из Италии, Испании, Германии, Франции, Великобритании (это страны-основатели и главные спонсоры «Евровидения» и Европейского вещательного союза) и страны-хозяйки Украины.

Победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois, набрав по итогам голосования жюри и зрителей 758 балов. Второе место досталось Болгарии, третье – Молдове.

Представительница Азербайджана Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) выступила с песней Skeletons. Авторы конкурсной песни Skeletons - композитор и продюсер Иса Меликов (Азербайджан) и Сандра Бьюрман (Швеция). Автор театральной сценической постановки - хореограф и режиссер-постановщик Наиля Мамедзаде (Азербайджан). Автор сценических костюмов Dihaj и ее бэк-вокалистов - дизайнер и стилист Димитриос Масоурас. Сценический образ Dihaj - визажист Марта Скальская (Ураина) и стилист по волосам Антон Заболотный (Азербайджан). Стилист команды Dihaj – Анар Агакишиев (Азербайджан).

Номер певицы привлек особое внимание и был самым обсуждаемым на евросонге. На сцене выстроенная конструкция, напоминающая пустую комнату с черными стенами, на которых белым мелом написаны разные фразы. На установленной лестнице стоит человек в маске виде головы лошади. Сценический номер Dihaj – своеобразный, и представлял собой некий альтернативный мир.

За Азербайджан членами жюри проголосовало: Италия, Португалия – по 12 балов, Греция, Грузия -10, Украина- 6, Сан-Марино, Молдова, Болгария -5 , Венгрия, Бельгия - 4, Албания -2, Ирландия, Кипр, Польша -1. Зрители отдали нашей стране 42 бала. В итоге Диана Гаджиева заняла 14 место.

Номер и порядок выступлений участников на Евровидении 2017 в финале

01. Израиль. IMRI – I Feel Alive

02. Польша. Kasia Moś – Flashlight

03. Беларусь. Naviband – Story of My Life

04. Австрия. Nathan Trent – Running On Air

05. Армения. Artsvik – Fly With Me

06. Нидерланды. TOG3NE – Lights and Shadows

07. Молдова. Sunstroke Project – Hey Mamma

08. Венгрия. Joci Pápai – Origo

09. Италия. Francesco Gabbani – Occidentali's Karma

10. Дания. Anja – Where Am I

11. Португалия. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois

12. Азербайджан. Dihaj – Skeletons

13. Хорватия. Jacques Houdek – My Friend

14. Австралия. Isaiah – Don'T Come Easy

15. Греция. Demy – This is Love

16. Испания. Manel Navarro – Do It For Your Lover

17. Норвегия. JOWST – Grab The Moment

18. Великобритания. Lucie Jones – Never Give Up On You

19. Кипр. Hovig – Gravity

20. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!

21. Германия. Levina – Perfect Life

22. Украина. O. Torvald – Time

23. Бельгия. Blanche – City Lights

24. Швеция. Robin Bengtsson – I Can'T Go On

25. Болгария. Kristian Kostov – Beautiful Mess

26. Франция. Alma – Requiem

В «Евровидении-2017» приняло участие 42 исполнителя. Конкурс прошел под девизом Celebrate Diversity (Да здравствует разнообразие).

(Автор: Вугар Иманов)