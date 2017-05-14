Определился победитель "Евровидения -2017" (ФОТО)
2017-05-14 02:47 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend Life/ - В Международном выставочном центра Киева прошел финал 62- го музыкального конкурса «Евровидение-2017». В нем выступили представители 26 стран, в том числе и те артисты, которые не соревновались в полуфиналах: из Италии, Испании, Германии, Франции, Великобритании (это страны-основатели и главные спонсоры «Евровидения» и Европейского вещательного союза) и страны-хозяйки Украины.
Победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois, набрав по итогам голосования жюри и зрителей 758 балов. Второе место досталось Болгарии, третье – Молдове.
Представительница Азербайджана Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) выступила с песней Skeletons. Авторы конкурсной песни Skeletons - композитор и продюсер Иса Меликов (Азербайджан) и Сандра Бьюрман (Швеция). Автор театральной сценической постановки - хореограф и режиссер-постановщик Наиля Мамедзаде (Азербайджан). Автор сценических костюмов Dihaj и ее бэк-вокалистов - дизайнер и стилист Димитриос Масоурас. Сценический образ Dihaj - визажист Марта Скальская (Ураина) и стилист по волосам Антон Заболотный (Азербайджан). Стилист команды Dihaj – Анар Агакишиев (Азербайджан).
Номер певицы привлек особое внимание и был самым обсуждаемым на евросонге. На сцене выстроенная конструкция, напоминающая пустую комнату с черными стенами, на которых белым мелом написаны разные фразы. На установленной лестнице стоит человек в маске виде головы лошади. Сценический номер Dihaj – своеобразный, и представлял собой некий альтернативный мир.
За Азербайджан членами жюри проголосовало: Италия, Португалия – по 12 балов, Греция, Грузия -10, Украина- 6, Сан-Марино, Молдова, Болгария -5 , Венгрия, Бельгия - 4, Албания -2, Ирландия, Кипр, Польша -1. Зрители отдали нашей стране 42 бала. В итоге Диана Гаджиева заняла 14 место.
Номер и порядок выступлений участников на Евровидении 2017 в финале
01. Израиль. IMRI – I Feel Alive
02. Польша. Kasia Moś – Flashlight
03. Беларусь. Naviband – Story of My Life
04. Австрия. Nathan Trent – Running On Air
05. Армения. Artsvik – Fly With Me
06. Нидерланды. TOG3NE – Lights and Shadows
07. Молдова. Sunstroke Project – Hey Mamma
08. Венгрия. Joci Pápai – Origo
09. Италия. Francesco Gabbani – Occidentali's Karma
10. Дания. Anja – Where Am I
11. Португалия. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois
12. Азербайджан. Dihaj – Skeletons
13. Хорватия. Jacques Houdek – My Friend
14. Австралия. Isaiah – Don'T Come Easy
15. Греция. Demy – This is Love
16. Испания. Manel Navarro – Do It For Your Lover
17. Норвегия. JOWST – Grab The Moment
18. Великобритания. Lucie Jones – Never Give Up On You
19. Кипр. Hovig – Gravity
20. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!
21. Германия. Levina – Perfect Life
22. Украина. O. Torvald – Time
23. Бельгия. Blanche – City Lights
24. Швеция. Robin Bengtsson – I Can'T Go On
25. Болгария. Kristian Kostov – Beautiful Mess
26. Франция. Alma – Requiem
В «Евровидении-2017» приняло участие 42 исполнителя. Конкурс прошел под девизом Celebrate Diversity (Да здравствует разнообразие).
(Автор: Вугар Иманов)