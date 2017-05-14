КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты

2017-05-14 03:34 | www.apa.az | 3

Северная Корея в воскресенье утром произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Как передает АПА со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают южнокорейские СМИ.

По имеющимся данным, ракета была запущена с полигона на северо-западе страны в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто в направлении Японии. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

Тип запущенной ракеты пока неизвестен. Однако, как сообщает телеканал Си-би-эс, ссылаясь на американских военных, ожидалось, что Северная Корея должна будет произвести пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия KN-17.

Вместе с тем, телеканал "Фокс-ньюс", ссылаясь на представителя Пентагона, сообщил, что Северная Корея в воскресенье осуществила испытательный пуск неизвестного пока типа баллистической ракеты среднего радиуса действия.