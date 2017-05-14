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При крушении поезда в Греции погибли четыре человека (ОБНОВЛЕНО)

2017-05-14 03:19 | www.trend.az | 3

03:06 (GMT+4) При крушении поезда "Афины-Салоники" погибли четыре пассажира и пять человек ранены, передает РИА Новости со ссылкой на греческую железнодорожную компанию TRAINOSE.

"В 21.45 поезд Intercity 58 c 70 пассажирами, выполнявший рейс "Афины – Салоники", сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос по неизвестным причинам до сих пор. Четыре пассажира погибли и пять получили ранения, в том числе машинист – ранен серьезно. Продолжается эвакуация пассажиров", - говорится в сообщении.

По информации компании, остальные поезда, работающие на маршруте "Афины - Салоники", работают в обычном режиме. На месте крушения движение идет по одной линии.

В сообщении отмечается, что на месте работают пожарные и скорая помощь, мобилизован государственный аппарат и приведены в готовность к приему раненых две государственные больницы.

01:28 (GMT+4) Пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников в Греции, есть раненые, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

В поезде, по предварительным данным, находились около 100 пассажиров. ЧП произошло в 21.40 по местному времени.

С рельсов сошли электровоз и пять вагонов, при этом локомотив врезался в жилой дом.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают пассажирам выбраться из вагонов. По информации телеканала, есть раненые, но их количество пока не уточняется. По предварительным данным посольства России, граждан РФ среди пострадавших нет.

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