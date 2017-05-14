СМИ сообщили, что в Британии эвакуировали аэропорт Лидс-Брадфорд

2017-05-14 04:07 | www.trend.az | 2

Полиция Великобритании объявила эвакуацию в международном аэропорту Лидс-Брадфорд после обнаружения "подозрительного свертка", передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

По информации издания, сигнал о подозрительном предмете поступил около 20.00 по местному времени в субботу, после чего было выставлено оцепление.

"В субботу 13 мая в 20.09 полиция была вызвана после получения информации о подозрительном пакете в аэропорту Лидс-Брадфорд", - цитирует издание заявление полиции.

Как сообщается, результате объявленной эвакуации многие прибывающие самолеты были перенаправлены в другие аэропорты, некоторые рейсы были задержаны. Пассажирам воздушных судов, которым удалось приземлиться в Лидс-Брадфорде, пришлось ожидать высадки из самолета в течение часа.

В настоящее время аэропорт закрыт, на месте работают сотрудники полиции, сообщает газета.