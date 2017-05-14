При крушении поезда в Греции погибли четыре человека

2017-05-14 04:33 | www.apa.az | 3

При крушении поезда "Афины-Салоники" погибли четыре пассажира и пять человек ранены. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила греческая железнодорожная компания TRAINOSE.

"В 21.45 (время совпадает с московским – ред.) поезд Intercity 58 c 70 пассажирами, выполнявший рейс "Афины – Салоники", сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос по неизвестным причинам до сих пор. Четыре пассажира погибли и пять получили ранения, в том числе машинист – ранен серьезно. Продолжается эвакуация пассажиров", — говорится в сообщении.

По информации компании, остальные поезда, работающие на маршруте "Афины — Салоники", работают в обычном режиме. На месте крушения движение идет по одной линии.

В сообщении отмечается, что на месте работают пожарные и скорая помощь, мобилизован государственный аппарат и приведены в готовность к приему раненых две государственные больницы.

Из Афин в Салоники по приказу министра транспорта и инфраструктуры вылетел гендиректор компании для координации действий, необходимых для перевозки пассажиров и открытия линии, которая была временно закрыта.

Как ранее сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Салониках, российских граждан в поезде не было.