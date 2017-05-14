Трамп не видит необходимости в комиссии по расследованию "вмешательства РФ"

2017-05-14 05:46 | www.trend.az | 2

Президент США Дональд Трамп не считает нужным создавать специальную независимую комиссию по расследованию "вмешательства России" в выборы в США в 2016 году, передает РИА Новости.

"Не думаю, что это нужно", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он напомнил, что в настоящее время расследованием по этому поводу занимается палата представителей и сенат США, а также ФБР.

"Я хочу, чтобы они расследовали это быстро. Но еще больше я заинтересован в том, что они расследовали это правильно", - отметил президент.