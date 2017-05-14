Боевики сбили иракский вертолет недалеко от Мосула

2017-05-14 05:55 | www.apa.az | 5

Командование совместных операций ВС Ирака сообщило, что боевики ИГ сбили вертолет иракских ВВС к западу от Мосула. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил представитель объединенного командования ВС страны генерал-майор Яхья Расул, вертолет обеспечивал поддержку операции шиитских ополченцев по освобождению деревень, которые по-прежнему находятся под контролем боевиков.

Сообщается, что пилот вертолета катапультировался и остался жив.