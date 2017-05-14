Азербайджан лидирует в медальном зачете Исламиады - ТАБЛИЦА

2017-05-14 06:31 | www.apa.az | 3

Сборная Азербайджана лидирует в медальном зачете 4-х Игр Исламской солидарности (в качественном соотношении наград). Как сообщает АПА, в активе сборной 22 медали, из которых 10 – золотые, 9 – серебряные и 3 – бронзовые.

По количеству медалей лидирует Турция. В активе сборной братского государства – 27 медалей. Разыграно всего 102 медали. По итогам 13 мая, медалистами стали спортсмены из 17 стран. Радость чемпионства пережили пока атлеты из 8 стран.

ока атлеты из 8 стран.