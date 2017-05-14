В Пекине прошли переговоры лидеров Турции и КНР

2017-05-14 07:19 | www.trend.az | 3

В Пекине прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Анадолу.

У здания Всекитайского собрания народных представителей глава Турецкого государства был встречен официальной церемонией.

Затем состоялись переговоры в расширенном составе. Обсуждения продолжались около 45 минут в закрытом для прессы режиме. По их итогам подписаны ряд документов.

На церемонии подписания присутствовали министр юстиции Бекир Боздаг, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.