Cтартует седьмой день соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017

2017-05-14 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует седьмой день соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

В борьбу вступают боксеры в весовых категориях до 60, до 69, до 75, до 91 кг и 91+ кг. Азербайджан представляют Джавид Челебиев (до 60 кг), Тамерлан Абдуллаев (до 69 кг), Кямран Шахсуварлы (до 75 кг), Теймур Мамедов (до 91 кг) и Магомедрасул Меджидов (91+ кг).

Сегодня также будут определены победители в спортивной гимнастике.

В соревнованиях среди мужчин Азербайджан представляют Мурад Агарзаев, Бенсе Талас и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Юлия Иншина и Екатерина Тишкова.

В седьмой день соревнований станут известны и победители в соревнованиях по художественной гимнастике.

Азербайджан на соревнованиях представят Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова.

Также сегодня завершатся соревнования по гандболу. Азербайджанские гандболистки встретятся в финале со сборной Турции.

В седьмой день Игр продолжатся соревнования по дзюдо и парадзюдо среди мужчин и женщин, а также соревнования по каратэ.

Кроме того, в соревнованиях по теннису, плаванию и стрельбе состоятся этапы квалификации и финалы.

На турнире по волейболу женская сборная Азербайджана встретится с Турцией.

В соревнованиях по водному поло среди мужчин сборная Азербайджана встретится с индонезийской командой.

Также сегодня в соревнованиях по тяжелой атлетике испытают свои силы женщины (58 кг) и мужчины (62 кг) тяжелоатлеты.