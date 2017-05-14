Не менее трех человек стали жертвами землетрясения на границе Ирана
2017-05-14 08:47 | www.trend.az | 2
По меньшей мере три человека погибли и еще 225 ранены в результате землетрясения, произошедшего в ночь на воскресенье близ границы Ирана и Туркменистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
По информации агентства, в результате подземных толчков была нарушена подача электроэнергии, газа и воды, часть жителей остались без связи. На месте стихийного бедствия работают бригады скорой помощи и спасатели.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло близ границы Ирана и Туркменистана.