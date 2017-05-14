Эрдоган: Шелковый путь поможет повысить уровень жизни в странах-участницах

2017-05-14 09:03 | www.apa.az | 3

Инициатива "Один пояс-один путь" может внести значимый вклад в развитие вовлеченных в нее стран и значительно повысить уровень жизни граждан этих государств.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

“Я верю, что этот проект выгоден для всех, он принесет мир и стабильность, это означает создание новой взаимосвязанной системы в экономической, политической и культурной сферах. Этот проект внесет свой вклад в развитие региона и приведет к значительному повышению стандартов уровня жизни наших граждан, это будет совместный успех всех нас. Я верю, что эта модель сотрудничества будет успешной”, — заявил Эрдоган.

По его словам, инициатива “Один пояс-один путь” основывается на принципах взаимной выгоды для стран, которые вовлечены в этот масштабный проект, и эти взаимовыгодные подходы проложат путь для начала новой эры экономических и политических отношений в регионе.