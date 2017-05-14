В рамках IV Игр исламской солидарности в Баку стартовал второй раз соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)

2017-05-14 09:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины будут бороться за путевку в финал в вольных упражнениях и на бревне.

Азербайджан на соревнованиях представят Мурад Агарзаев, Бенсе Талас и Тимур Байрамов среди мужчин и Марина Некрасова, Юлия Иншина и Екатерина Тишкова среди женщин.

Также по итогам выступлений станут известны призеры в командном зачете.

После первого дня соревнований среди женских команд лидирует сборная Азербайджана. В активе нашей команды 50.850 балла.

На втором месте сборная Турции с 48.400 балла, на третьем - Индонезия (44.500 балла).

Мужская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике по итогам первого дня занимает второе место с 80.850 балла в активе.

На первом месте сборная Турции с 82.500 балла, на третьем - Иран (75.800 балла).

(Автор: максим Цурков)