На «Евровидении» победила Португалия – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-14 09:20 | www.oxu.az | 3

На международном песенном конкурсе «Евровидение», который проходит в Киеве, победу одержал представитель Португалии Салвадор Собрал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом было объявлено после завершения подсчета голосов.

Собрал получил максимум баллов как по итогам зрительского голосования, так и решением жюри.

Португалец исполнил на родном языке песню Amar Pelos Dois («Любовь для двоих»).

23:35

В киевском международном выставочном центре стартовал финальный этап международного песенного шоу «Евровидение 2017».



Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в финальном состязании участвуют представители 26 стран - Израиля, Польши, Беларуси, Австрии, Армении, Нидерландов, Молдовы, Венгрии, Италии, Дании, Португалии, Азербайджана, Хорватии, Австралии, Греции, Испании, Норвегии, Великобритании, Кипра, Румынии, Германии, Украины, Бельгии, Швеции, Болгарии, Франции.



Представительница Азербайджана Диана Гаджиева, выйдет на сцену 12-ой и исполнит композицию Skeletons.



Согласно правилам шоу, в финале принимают участие 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка 2017 года — Украина.



В конкурсе, проводимом в 62-й раз, принимали участие артисты из 42 стран.

И.Н.