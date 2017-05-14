ВС Армении нарушили режим прекращения огня 140 раз

2017-05-14 09:35 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, 60 и 82 миллиметровые минометы (40 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в воскресенье.

С позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Гарагашлы, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.